آية الله ابو ترابي: القضية الفلسطينية هي القضية الاولى في العالم الاسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام أبو ترابي في خطبة صلاة الجمعة بطهران: بالرغم من القيود اللاإنسانية التي فرضت على الأراضي المحتلة حضر أكثر من 200 ألف شخص صلاة الجمعة في القدس وهو أمر يبعث على الأمل ومؤشر على يأس أعداء الإسلام.

واشار الى مسيرات يوم القدس العالمي في الاسبوع الماضي، وقال: اعترفت وسائل الإعلام بحقيقة أن مسيرات يوم القدس في شهر رمضان هذا العام أقيمت في العالم الإسلامي بعظمة أخرى وتبشر بوحدة الأمة الإسلامية للدفاع عن أرض القدس وتدل على حقيقة أن فلسطين هي القضية الأولى في العالم الإسلامي اليوم.

واضاف: في الأراضي المحتلة، بالرغم من الممارسات القاسية اللاإنسانية للكيان الصهيوني، حضر أكثر من 200 ألف شخص في التجمع الكبير في صلاة الجمعة في القدس، وهو أمر واعد للغاية ودلالة على يأس واحباط أعداء الإسلام والمسلمين.

وتابع ابو ترابي قائلا: اليوم الصهاينة محاصرون في غزة وفي الضفة الغربية من قبل المقاومة الإسلامية اللبنانية والحشد الشعبي العراقي والمناضلين في اليمن وكذلك المقاومة الإسلامية في فلسطين، والوضع اصبح مختلفا تماما، وهذا المسار سيستمر لاجتثاث الكيان الصهيوني، مؤكدا ان مشاركة الحشود الشعبية في مسيرات يوم القدس العالمي مهدت الطريق لتحقيق هذا الهدف.

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