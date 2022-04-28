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٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١:٠١ م

الأركان العامة الإيرانية:

يجب أن تتعاون الدول الإسلامية لحل القضية الفلسطينية

يجب أن تتعاون الدول الإسلامية لحل القضية الفلسطينية

أكدت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن تعبئة الامكانات الثقافية والاقتصادية والسياسية والعسكرية للعالم الاسلامي في دعم الشعب الفلسطيني الغيور وصانع الملاحم أمرٌ ضروري وكفيل بانهاء وجود الكيان الصهيوني اللقيط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الهيئة أكدت في بيان لها بمناسبة يوم القدس العالمي، على ضرورة تلاحم وتعاون الدول الاسلامية من أجل حل القضية الفلسطينية، مشيرة الى قرب تحقق عوامل تحرير القدس الشريف.

هذا وادانت هيئة الاركان الايرانية في بيانها الاعتداءات الاخيرة للمحتلين والمستوطنين الصهاينة على المسجد الاقصى في شهر رمضان المبارك وانتهاكهم حرمة المناسك العبادية في المسجد المبارك.

وأكد الهيئة أن سياسة التطبيع التي تنتهجها الانظمة الرجعية والصمت الدائم لمجلس الأمن الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني زادا من وقاحة هذا الكيان الغاصب وارتكابه للجرائم المعادية للانسانية.

ودعت الهيئة الشعب الايراني وجميع الشعوب الحرة الى المشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي يوم غد الجمعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1923377
https://ar.mehrnews.com/news/1923377/

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