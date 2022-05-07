انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد لأقل من عشر أشخاص خلال اليوم المنصرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 270 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى7 ملايين و224 الفا و701 شخصا.

وأشارت الوزارة خلال تصريحها اليومي إلى أن اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت الى141 الفا و165 شخصا.

وأضافت الوزارة " اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 2 الفا و258 شخصا لغاية الآن".

كما أعلنت وزارة الصحة، بأن 51 مليونا و446 ألفا و960 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

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