تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين و 977 ألف شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي انه تم تسجيل 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 220 ألفا و 402 إصابة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 977 ألفا و 760 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 17 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 58 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 317 الفا و 217 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 527 الفا و 932 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و 3 آلاف و 697 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 148 مليونا و 848 ألفا و 846 جرعة.

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