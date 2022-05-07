العميد سريع يحذر التحالف من استمرار الخروقات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك خلال تفقد العميد سريع وقيادات عسكرية للمرابطين في الجوبة والبلق والخطوط الأمامية في مارب.

وأكد متحدث القوات المسلحة أن تحالف العدوان بدأ يتنصل عن تنفيذ الهدنة بشكلها المطلوب وأظهر وجهه الحقيقي المتسم بالمراوغة والمكر والخداع والإجرام.

وأشار إلى أن شعبنا اليمني أمام لحظات فارقة في التاريخ فإما أن يظهر العدو جديته في الهدنة أو أن ينكث كما هي عادته.

ومن جهتهم عبر المرابطون الأبطال عن شكرهم وامتنانهم لهذه الزيارة وحرص القيادات العسكرية على مشاركتهم أفراحهم في المواقع الأمامية وجبهات العزة والكرامة.

وجددوا العهد والوفاء لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي وللقيادة السياسية والعسكرية العليا وللشعب اليمني بأنهم ثابتون وصامدون في مواقعهم وفي أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ ما يسند إليهم من مهام.

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