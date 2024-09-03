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٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٢٠ ص

العميد سريع: القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة "BLUE LAGOON I" في البحر الأحمر

العميد سريع: القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة "BLUE LAGOON I" في البحر الأحمر

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "BLUE LAGOON I" في البحر الأحمر، وأصابتها إصابة مباشرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث القوات العسكرية اليمنية العميد يحيى سريع في بيان : "انتصارا لمظلومية الشعبِ الفلسطيني ومجاهديه، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكريةً نوعيةً استهدفت سفينةَ ( BLUE LAGOON I ) في البحرِ الأحمر، وذلك بعددٍ من الصواريخِ المناسبةِ وعددٍ من الطائراتِ المسيرة وقد أصيبت إصابةً مباشرةً بفضل الله".

وأضاف: "جاءَ استهدافُ السفينةِ بعدَ انتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة"، متابعا: "نُفذتِ العمليةُ بشكلٍ مشتركٍ بين القوةِ الصاروخية والقواتِ البحريةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ".

وأكمل سريع: "تجددُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تحذيراتِها لكافةِ الشركاتِ التي تتعاملُ مع العدوِّ الإسرائيليِّ بأنَّ سفنَها سوفَ تتعرضُ للاستهدافِ خلالَ مرورِها في منطقةِ العملياتِ البحريةِ المعلنِ عنها وبغضِّ النظرِ عن وجهتِها"، مستطردا: "إنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ مستمرةٌ في الانتصارِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ولمقاومتِه الباسلةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".

/انتهى/

رمز الخبر 1948152

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