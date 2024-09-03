العميد سريع: القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة "BLUE LAGOON I" في البحر الأحمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث القوات العسكرية اليمنية العميد يحيى سريع في بيان : "انتصارا لمظلومية الشعبِ الفلسطيني ومجاهديه، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكريةً نوعيةً استهدفت سفينةَ ( BLUE LAGOON I ) في البحرِ الأحمر، وذلك بعددٍ من الصواريخِ المناسبةِ وعددٍ من الطائراتِ المسيرة وقد أصيبت إصابةً مباشرةً بفضل الله".

وأضاف: "جاءَ استهدافُ السفينةِ بعدَ انتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة"، متابعا: "نُفذتِ العمليةُ بشكلٍ مشتركٍ بين القوةِ الصاروخية والقواتِ البحريةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ".

وأكمل سريع: "تجددُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تحذيراتِها لكافةِ الشركاتِ التي تتعاملُ مع العدوِّ الإسرائيليِّ بأنَّ سفنَها سوفَ تتعرضُ للاستهدافِ خلالَ مرورِها في منطقةِ العملياتِ البحريةِ المعلنِ عنها وبغضِّ النظرِ عن وجهتِها"، مستطردا: "إنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ مستمرةٌ في الانتصارِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ولمقاومتِه الباسلةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".

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