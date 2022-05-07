أبو عبيدة: المساس بالسنوار أو قادة المقاومة هو إيذانٌ بزلزال في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ابو عبيدة، قال في تصريح له: "في ضوء تهديدات العدو الجبان، فإننا نحذر وننذر العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ المجاهد القائد يحيى السنوار أو أيّ من قادة المقاومة هو إيذانٌ بزلزال في المنطقة وبردّ غير مسبوق".

وأضاف الناطق باسم كتائب القسام: "ستكون معركة سيف القدس حدثاً عادياً مقارنةً بما سيشاهده العدو، وسيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلاً كارثياً في تاريخ الكيان وارتكب حماقةً سيدفع ثمنها غالياً بالدم والدمار".

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