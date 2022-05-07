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٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٠:٢٤ م

في رداً على تهديدات العدو؛

أبو عبيدة: المساس بالسنوار أو قادة المقاومة هو إيذانٌ بزلزال في المنطقة

أبو عبيدة: المساس بالسنوار أو قادة المقاومة هو إيذانٌ بزلزال في المنطقة

حذر الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ابو عبيدة مساء اليوم السبت الاحتلال من المساس بقائد الحركة في غزة، يحيى السنوار أو أي من قادة المقاومة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ابو عبيدة، قال في تصريح له: "في ضوء تهديدات العدو الجبان، فإننا نحذر وننذر العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ المجاهد القائد يحيى السنوار أو أيّ من قادة المقاومة هو إيذانٌ بزلزال في المنطقة وبردّ غير مسبوق".

وأضاف الناطق باسم كتائب القسام: "ستكون معركة سيف القدس حدثاً عادياً مقارنةً بما سيشاهده العدو، وسيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلاً كارثياً في تاريخ الكيان وارتكب حماقةً سيدفع ثمنها غالياً بالدم والدمار".

/انتهى/

رمز الخبر 1923578
https://ar.mehrnews.com/news/1923578/

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