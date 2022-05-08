الأعداء وضعوا نص أعينهم استهداف مؤشرات اقتدار الجمهورية الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار العميد حيدري في كلمه اليوم الاحد خلال الملتقى الخامس لجهاد التبيين الخاص بقادة القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، الى إقتدار البلاد في ظل قدرات قواتها المسلحة.

وقال: ان اولى مؤشرات اقتدارنا هي ان الدول الخمس الاعضاء في مجلس الامن الدولي المالكة لحق الفيتو تجلس امام الجمهورية الاسلامية الايرانية في طاولة المفاوضات ساعية للحد من اقتدارها، فضلا عن ذلك هنالك اليوم 143 وسيلة اعلام سمعية وبصرية معادية تعمل ليل نهار ضد البلاد للتعتيم على منجزاتها الباعثة على الفخر.

ونوه الى التوسع الجغرافي للمقاومة في المنطقة واضاف: في يوم ما كان الكيان الصهيوني الغاصب محتلا لجنوب لبنان لكنه اليوم مُحاصر من قبل حزب الله وجبهة المقاومة.

واعتبر الصواريخ بعيد المدى مظهر اقتدار الجمهورية الاسلامية وتساءل: اي دولة في العالم يمكنها قصف قاعدة "عين الاسد" بالصواريخ؟ من مؤشرات اقتدارنا ان الاميركيين يهربون اليوم من قاعدة "عين الاسد" والدول الاخرى بالمنطقة.

واكد العميد حيدري بان الاعداء وضعوا الاصبع على مؤشرات اقتدارنا لاستهدافها، واضاف: لو تمكنوا من ان يسلبوا منا النووي فسيتجهون من ثم للصاروخي لاستلابه منا ايضا.

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