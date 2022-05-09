لدينا ما يكفي من الصواريخ والذخيرة لأداء جميع المهام الموكلة لقواتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف قوله إنّ روسيا لديها ما يكفي من الصواريخ والذخيرة الموجهة بدقة عالية لأداء جميع المهام الموكلة لقواتها المسلحة.

ولفت بوريسوف إلى أن روسيا تطور صواريخ من جيل جديد تفوق سرعتها سرعة الصوت لشن ضربات جوية وبرية وبحرية.

يأتي ذلك بعدما حذر الجيش البريطاني من نفاد ذخائر روسيا الموجهة بدقة. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير استخباراتي يومي تقدمه في موقع "تويتر": "على الرغم من ادعاء روسيا بأن المدن الأوكرانية ستكون في مأمن من القصف، فإن استخدام الذخائر غير الموجهة يشكل خطراً متزايداً".

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية في آذار/مارس في تصريحات إنّ "الذخيرة الموجهة بدقة تنفد من روسيا، التي أرسلت آلاف الجنود إلى أوكرانيا يوم 24 شباط/فبراير فيما تصفها بعملية عسكرية خاصة".

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