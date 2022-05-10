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١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٩:٠٤ م

اللواء سلامي:

ايران اليوم أقوى من أي وقت مضى

ايران اليوم أقوى من أي وقت مضى

أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ان ايران اليوم أقوى وأكثر هدوءا من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن تسجيل النصر النهائي على الاعداء بات قريبا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي قال في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام كوادر الحرس الثوري في طهران ان العدو كان يحاول فرض الاستسلام على شعبنا في الحرب المباشرة والحروب بالوكالة التي شنت بواسطة التكفيريين ضد المسلمين، وكذلك في الحصار الاقتصادي والعقوبات القاسية، لكن قد اليوم قد فات الأوان وشعبنا الشريف والمجاهد والمؤمن والنجيب قد تخطى الصعاب وأزاح الأعداء.

وتابع: "ان المشاكل اليوم ليست مختصة بشعبنا فالأعداء يتألمون منها بشكل أكبر والفرق اننا نتوكل على الله عزوجل وانهم لا أمل لهم بالله تعالى".

واردف اللواء سلامي: "نحن الان في صراع الحق والباطل والذي يستمر حتى دحر الباطل ومحوه نهائيا من الجغرافيا فالعدو كما ينص القرآن الكريم سيحاربنا ما زلنا متمسكين بديننا".

/انتهى/

رمز الخبر 1923660
https://ar.mehrnews.com/news/1923660/

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