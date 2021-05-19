نقف مع الشعب الفلسطيني حتى النهاية/ دماء الشهداء ستزهر النصر القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذا التصريح جاء خلال كلمة لقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء "حسين سلامي" خلال تجمع حاشد للشعب الإيراني، اليوم الأربعاء، تضامناً مع الأحداث في فلسطين، وذلك في ساحة "الإمام الحسين" عليه السلام، في مدينة طهران.

وقال اللواء سلامي في كلمته: نحيي الشعب الفلسطيني البطل في غزة ونؤكد لهم اننا نقف الى جانبهم دائما، نحن نقف مع الشعب الفلسطيني الى النهاية وهذا عهد ابدي.

وأضاف سلامي: نعلن مجدداً دعمنا للشعب الفلسطيني، فحرب فلسطين ليست خاصة بالفلسطينيين فقط، بل هي نموذج لحرب المسلمين مع المستكبرين في العالم

وتابع سلامي: ما يجري في فلسطين المحتلة ملحمة سماوية جسدها يوم القدس.

وأضاف قائد الحرس الثوري: بعض الانظمة العربية لجأت للتطبيع مع كيان الاحتلال ظنا منها ان هذا الكيان قوي لايمكن تهديده.

وتابع سلامي: لقد شاهدنا التفجيرات التي تعرضت لها مواقع مهمة في كيان الاحتلال ما يدل على هشاشة هذا الكيان.

وأشار قائد الحرس الثوري أنه للمرة الاولى انطلقت الاف الصواريخ نحو تل ابيب بعد تصاعد جرائم الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين.

وعن هشاشة دفاعات العدو قال سلامي: كل المنصات الصاروخية الضخمة للاحتلال عجزت امام صواريخ المقاومة.

وأشار اللواء إلى أن اول مجموعة غادرت كيان الاحتلال كانت من الاميركان ما يدل على ان اميركا باتت غير قادرة بعد على حماية هذا الكيان.

ولفت قائد الحرس الثوري إلى أنه ولاول مرة ينزل اعضاء الكنيست الى الملاجئ لحماية انفسهم من صواريخ المقاومة.

وتابع سلامي: اليوم ينزل عشرات الالاف في العالم الى الشوارع رافعين علم فلسطين في ظل تصدع السياسة الغربية.

وجاء في كلمته أيضاً: اليوم ظهرت فلسطين جديدة الى الساحة تحمل بدل الحجارة صواريخ قادرة على استهداف جميع اهداف وقواعد الاحتلال.

وأعلن اللواء سلامي دعم إيران لفلسطين قائلاً: نعلن اننا وكما في السابق نقف داعمين لاحبائنا في فلسطين.

وشدد قائد الحرس الثوري على أن هزيمة اسرائيل اليوم هي هزيمة اميركا ايضا.

وأكد سلامي أن أمريكا تمضي في مسار الهزيمة والفشل في المنطقة وهذا نراه في هزيمتها في الملف النووي

وأشار سلامي إلى أن فلسطين اليوم اصبحت عالمية لم تعد مقتصرة على الضفة والقطاع.

وأضاف اللواء سلامي: اليمنيون ايضا تمكنوا من ارغام الاعداء وآل سعود على الهزيمة.

وأكد سلامي أن اميركا اصبحت ايضا مهزومة امام ايران في المفاوضات النووية.

ولفت قائد الحرس الثوري إلى أن الشعب الايراني العزيز ارغم العدو على الانحناء امامه بفضل الباري تعالى.

واستطرد سلامي: بعض الأنظمة العربية لجأت للتطبيع مع كيان العدو ظناً منها أن هذا الكيان قوي لا يمكن تهديده

وأشد قائد الحرس الثوري أن دماء الشهداء الفلسطينيين ستزهر النصر القادم

وأكد اللواء سلامي أن كيان العدو وخلفه أمريكا محكومون بالهزيمة والفشل