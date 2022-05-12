مواجهات واشتباك مسلح مع قوات العدو في الضفة الغربية والقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مصادر فلسطينية صرّحت بأن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات العدو عند الجدار الفاصل في قرية عانين غرب جنين.

وفي بيت لحم، ألقى شبان فلسطينيون الحجارة صوب مركبات المستوطنين في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

كما استهدف شبان بالزجاجات الحارقة البرج العسكري الجاثم على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وأصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم، برصاص قوات العدو المتمركزة على باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح المحامي خلدون نجم أن الشاب الذي أطلقت قوات الاحتلال النار عليه قرب باب القطانين، هو رامي سرور (24 عاماً) من بلدة نعلين شمال رام الله، وحالته الصحية خطرة جداً، ويرقد الآن في مستشفى "هداسا عين كارم " بالقدس المحتلة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب قمعها مسيرة في بلدة بيت حنينا في القدس المحتلة منددة باغتيال الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأفادت مصادر محلية أن 5 مواطنين أحدهم مسعف أصيبوا خلال المواجهات في بلدة بيت حنينا، واعتقل الاحتلال 6 شبان.

واستشهدت مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة، برصاص قوات الاحتلال في أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين، صباح أمس الأربعاء، كما أصيب الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر وحالته مستقرة.

وقوبلت الجريمة بغضب فلسطيني واسع، وسط دعوات إلى محاكمة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الإنسان الفلسطيني.

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