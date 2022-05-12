توسيع التعاون المصرفي بين طهران والدوحة سيؤدي إلى تيسير التعاملات بين المستثمرين في كلا البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكدالنائب الاول للرئيس الايراني لدى استقباله امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، على تنمية العلاقات بين البلدين الجارين على مختلف الأصعدة الثنائية والاقليمية، موضحا ان هذه الجهود تخدم السلام والاستقرار في المنطقة.

كما دعا مخبر الى عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وقطر.

من جانب آخر، تطرق النائب الاول للرئيس الايراني الى وجود الكيان الصهيوني في المنطقة، منددا بجريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين ابوعاقلة مراسلة قناة الجزيرة، على ايدي قوات الاحتلال الصهيوني، مشيدا بمواقف دولة قطر في هذا الخصوص.

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