الحرس الثوري فرض أكبر نسبة من الإذلال على البحرية الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه لفت "العميد فدوي" في تصريح له اليوم الخميس، بان القوة العسكرية الأميركية ترتكز على القوة البحرية التي تعد الاقوى في العالم، لكنها اصبحت في ادنى المستويات واكثر اذلالا بواسطة سلاح البحر التابع للحرس الثوري؛ وبذلك فقد رفعت واشنطن شكوى دولية ضد ايران.

وكما اشار الى الحرب المفروضة من جانب نظام "صدام" البائد في العراق على الجمهورية الاسلامية (1980-1988)؛ مبينا ان 87 دولة قدمت الدعم الي الكيان البعثي العراقي انذك دون ان يؤدي ذلك لاي نتيجة، بينما حققت ايران نتائج جيدة في هذه الحرب.

واضاف، ان انتصارنا في ساحات الحرب العسكرية، خير دليل على كفاءاتنا لتحقيق الانجازات والانتصارات في ساحات العلوم والتكنولوجيا ايضا./انتهى/