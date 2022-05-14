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١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٥:٣٤ م

اليوم السبت؛

ازاحة الستار عن أحدث المؤلفات القتالية للجيش الايراني

ازاحة الستار عن أحدث المؤلفات القتالية للجيش الايراني

تم اليوم السبت ازاحة الستار عن أحدث المؤلفات القتالية في سلاح البر بالجيش الايراني وذلك بحضور مساعد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة لشؤون التربية والتعليم وقائد سلاح البر في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم ازاحة الستار عن 7 عناوين کتب ترجمة و5 عناوين كتب تم تأليفها في مجال الدراسات القتالية في الجيش بحضور مساعد التربية والتعليم في الاركان العامة للقوات المسلحة العميد " محمد حسين باقري" وقائد سلاح البر في الجيش العميد " كيومرث حيدري" ومساعد التربية والتعليم العميد " علي رضا شيخ".

وتحدث في هذه المراسم كل من العميد " عباس فلاح" مساعد المنسق لسلاح البر في الجيش والعميد " محمد حسن مستشاري" مساعد التربية والتعليم والعميد الدكتور " بهزاد مؤذني" رئيس دائرة الصحة والعلاج في هذا السلاح اضافة الى عدد من الباحثين في سلاح البر بالجيش.

/انتهی/

رمز الخبر 1923742
https://ar.mehrnews.com/news/1923742/

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