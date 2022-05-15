الحلبوسي يتصرف بدكتاتورية... لن نسمح بذلك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الصيهود في حوار متلفز ان ” نواب الاطار التنسيقي لن يسمحوا لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتصرف بشكل فردي ودكتاتوري بقرارات البرلمان خلال الجلسات المقبلة”، لافتا الى “جمع التواقيع لإقالة الحلبوسي”.

وأضاف ان ” ماحدث للنائب باسم خشان هو جس نبض، لباقي اعضام مجلس النواب”، مبينا، انه “لم يصوت اي نائب داخل البرلمان ضد باسم خشان”.

وأشار الى ان ” هناك توجه بالذهاب الى المحكمة الاتحادية بخصوص ما حدث للنائب باسم خشان”.

وفي وقت سابق، دعت جمعية الدفاع عن الديمقراطية في العراق، الى تحديد يوم الجمعة المقبل يوما للإضراب العام والتظاهر في كافة مدن العراق للمطالبة بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه.

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