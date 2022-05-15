  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٢:٠٧ م

دولة القانون:

الحلبوسي يتصرف بدكتاتورية... لن نسمح بذلك

الحلبوسي يتصرف بدكتاتورية... لن نسمح بذلك

عد عضو الاطار التنسيقي والنائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، اليوم الاحد، تصرفات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بـ”الدكتاتورية والفردية”، فيما أشار الى ان التحالف الثلاثي هو سبب الانسداد السياسي في البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الصيهود في حوار متلفز ان ” نواب الاطار التنسيقي لن يسمحوا لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتصرف بشكل فردي ودكتاتوري بقرارات البرلمان خلال الجلسات المقبلة”، لافتا الى “جمع التواقيع لإقالة الحلبوسي”.

وأضاف ان ” ماحدث للنائب باسم خشان هو جس نبض، لباقي اعضام مجلس النواب”، مبينا، انه “لم يصوت اي نائب داخل البرلمان ضد باسم خشان”.

وأشار الى ان ” هناك توجه بالذهاب الى المحكمة الاتحادية بخصوص ما حدث للنائب باسم خشان”.

وفي وقت سابق، دعت جمعية الدفاع عن الديمقراطية في العراق، الى تحديد يوم الجمعة المقبل يوما للإضراب العام والتظاهر في كافة مدن العراق للمطالبة بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه.

/انتهى/

رمز الخبر 1923761
https://ar.mehrnews.com/news/1923761/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات