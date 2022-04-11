التصدع داخل التحالف الثلاثي سيجرد بارزاني من حلم الرئاسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الطائي لـ /المعلومة/، ان “الخلاف حول السلطة داخل مجلس النواب بين الرئيس ونائبه ستنعكس سلباً على شكل التحالف بين الكتلة الصدرية وتحالف السيادة، خصوصا مع انسحاب بعض النواب السنة وانضمامهم الى الاطار التنسيقي”

واضاف ان “تصدع التحالف الثلاثي لن يؤثر على الاستحقاق المكوناتي من حيث المناصب فيما يتعلق برئاسة البرلمان وكذلك الوزراء، الا انها ستبعد مسعود بارزاني من منصب رئاسة الجمهورية”.

وبين ان “حزب بارزاني لن يكون الى جانب الاطار التنسيقي حتى مع تصدع التحالف الثلاثي، في ظل وجود الاتحاد الوطني الذي اختلف معه كثيرا حول منصب الرئاسة، وبالتالي فأن المنصب لم يعد في متناول اليد مع تصدع التحالف المذكور”.

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