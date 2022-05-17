الناطق باسم الجهاد يحذر الاحتلال من تكرار جريمة الاعتداء على جنازات الشهداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سلمي في تصريح له حول قمع الاحتلال مسيرة تشييع الشهيد وليد الشريف في مدينة القدس: "إن الاعتداء على مواكب تشييع الشهداء جريمة لن تغتفر، ونحذر الاحتلال من تداعيات هذه الجرائم."

و لفت الناطق باسم الجهاد الى أن محاولة الاحتلال الهادفة لإرهاب أهلنا في القدس وفض الالتفاف الشعبي حول الشهداء وعوائلهم، محاولات يائسة تعكس عمق الفشل والعجز الذي وصل إليه المشروع الصهيوني.

و دعا سلمي أهلنا وشعبنا لتحدي الاحتلال والمشاركة الحاشدة في أداء الواجب والوقوف إلى جانب ذوي الشهداء والأسرى.

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