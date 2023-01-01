سلمي: نستقبل العام الجديد بروح الثبات على حالة الاشتباك في جنين وكامل الضفة

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق سلمي، اليوم الأحد، أن الحركة وشعبنا الفلسطيني يستقبلان العام الجديد بروح الثبات التي تجسدها حالة الاشتباك في جنين، وتمتد منها إلى القدس ونابلس وكل مدن الضفة.