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٠١‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٢:٥٣ م

سلمي: نستقبل العام الجديد بروح الثبات على حالة الاشتباك في جنين وكامل الضفة

سلمي: نستقبل العام الجديد بروح الثبات على حالة الاشتباك في جنين وكامل الضفة

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق سلمي، اليوم الأحد، أن الحركة وشعبنا الفلسطيني يستقبلان العام الجديد بروح الثبات التي تجسدها حالة الاشتباك في جنين، وتمتد منها إلى القدس ونابلس وكل مدن الضفة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف سلمي في تصريحات صحفية ودعنا عاماً شاهداً على صمود شعبنا الفلسطيني البطل وبسالة مقاومته الأبية التي لم تتوقف لحظة عن الاشتباك والمواجهة مع كيان الإرهاب الصهيوني.

وتابع سلمي :"لقد شهد العام المنصرم أحداثاً كبيرة سجلتها الذاكرة الفلسطينية بمداد النور الذي لا يخبو، وبدماء الشهداء الأبطال الذين ستبقى أسماؤهم خالدة، وسيبقى نهجهم دافعاً لاستمرار القتال ضد العدو الصهيوني.

ووجه التحية لأرواح الشهداء الأبطال في القدس وغزة وجنين والخليل ونابلس وطولكرم ورام الله وكل فلسطين، كما وجه التحية للأسرى البواسل والجرحى الميامين.

وختم سلمي بتوجيه التحية للمقاومين الشجعان، لسرايا القدس وكتائبها ومجموعاتها المقاتلة، والتحية لكل أذرع المقاومة البطلة، والتحية للشباب الثائر على امتداد فلسطين.

/انتهى/

رمز الخبر 1929364

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