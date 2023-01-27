سلمي: رسالة المقاومة بغزة تؤكد استعدادها وعدم تفريطها بالدم الفلسطيني وجنين لها سيفها المشرع

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي، اليوم الجمعة أن رسالة المقاومة من غزة حملت تأكيداً على استعداد المقاومة، وعدم تفريطها بالدم الفلسطيني وهي تحذير واضح للعدو بأنها لن تتردد في اتخاذ قرار المواجهة.