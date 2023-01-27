سلمي: رسالة المقاومة بغزة تؤكد استعدادها وعدم تفريطها بالدم الفلسطيني وجنين لها سيفها المشرع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سلمي في تصريحات صحفية وصلت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "فعل منتصف الليل، وما تبعه، هو شطر من الرسالة وعلى العدو أن يحذر، فالدم الفلسطيني ليس رخيصاً وجنين والقدس لهما سند وسيف مشرع".
وأضاف :"المقاومة حق مشروع لشعبنا الذي يدافع عن نفسه، ويتمسك بوحدته و يحاول العدو أن ينال منها عبر سياسة "الاستفراد" التي يتبعها من خلال العدوان والحصار".
وتابع سلمي قائلاً: " إن وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة مقاومته تمثل ركناً حصيناً، والقدس وجنين وغزة ونابلس والخليل وصفد والرملة والنقب والناصرة وكل مدن فلسطين هي ساحة فعل ونضال واحدة".
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