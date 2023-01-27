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٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١٠:٣١ ص

سلمي: رسالة المقاومة بغزة تؤكد استعدادها وعدم تفريطها بالدم الفلسطيني وجنين لها سيفها المشرع

سلمي: رسالة المقاومة بغزة تؤكد استعدادها وعدم تفريطها بالدم الفلسطيني وجنين لها سيفها المشرع

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي، اليوم الجمعة أن رسالة المقاومة من غزة حملت تأكيداً على استعداد المقاومة، وعدم تفريطها بالدم الفلسطيني وهي تحذير واضح للعدو بأنها لن تتردد في اتخاذ قرار المواجهة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سلمي في تصريحات صحفية وصلت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "فعل منتصف الليل، وما تبعه، هو شطر من الرسالة وعلى العدو أن يحذر، فالدم الفلسطيني ليس رخيصاً وجنين والقدس لهما سند وسيف مشرع".

وأضاف :"المقاومة حق مشروع لشعبنا الذي يدافع عن نفسه، ويتمسك بوحدته و يحاول العدو أن ينال منها عبر سياسة "الاستفراد" التي يتبعها من خلال العدوان والحصار".

وتابع سلمي قائلاً: " إن وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة مقاومته تمثل ركناً حصيناً، والقدس وجنين وغزة ونابلس والخليل وصفد والرملة والنقب والناصرة وكل مدن فلسطين هي ساحة فعل ونضال واحدة".

/انتهى/
رمز الخبر 1930108

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