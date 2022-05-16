اللواء باقري يصل إلى العاصمة الطاجيكية دوشنبه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان في استقبال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء باقري والوفد العسكري رفيع المستوى المرافق له، نظيره الطاجيكي اللواء امامعلي صابر زاده ومساعد وزير الدفاع الطجيكي وجمع من كبار المسؤولين العسكريين في هذا البلد .

وأشار اللواء باقري إلى تعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي بين إيران الإسلامية وجمهورية طاجيكستان كأهداف رئيسية للزيارة وقال: "الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية طاجيكستان في منطقة جيوسياسية حساسة والاحداث التي تشهدها كل من البلدين ستترك تاثيرها على الاخرى .

وفي إشارة إلى سياسة الحكومة الايرانية لتطوير العلاقات مع الجيران، أضاف: "من أجل تحسين الأمن والسلام في كلا البلدين سنعقد اجتماعات ثنائية خلال الرحلة مع المسؤولين العسكريين والسياسيين".

هذا وسيلتقي الجنرال باقري خلال الزيارة برئيس جمهورية طاجيكستان ويزور المراكز العسكرية والعلمية للقوات المسلحة الطاجيكية.

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