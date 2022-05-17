دولة القانون: التحالف الثلاثي انفض وانتهى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الحمامي في حوار متلفز اطلعت عليه وكالة /المعلومة/، ان ” التحالف الثلاثي المكون من الكتلة الصدرية وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، اصبح بحكم المنتهي بعد اعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الذهاب نحو المعارضة البرلمانية”.

وأوضح، ان “الاطار التنسيقي يرفض تهميش أي جهة سياسية خلال تشكيل الحكومة المقبلة بمشاركة الجميع، مشيرا الى ان ” الاطار لا يرغب في ان يكون التيار خارج العملية السياسية”.

وأشار الحمامي الى ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحمل مسؤولية الانسداد السياسي بعد ذهابه مع طرف على حساب الطرف الاخر”.

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