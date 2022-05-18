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١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٤:١١ م

الرئيس التركي:

موقفنا واضح من انضمام السويد وفنلندا للناتو/ لن نقبل انضمام الدول التي تدعم الإرهاب

موقفنا واضح من انضمام السويد وفنلندا للناتو/ لن نقبل انضمام الدول التي تدعم الإرهاب

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن موقف أنقرة واضح جدا من انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، مشيرا إلى أن "تركيا لن تقبل انضمام دول تدعم الإرهاب" إلى الحلف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في كلمة له، قال رجب طيب أردوغان: "موقفنا واضح جدا من انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو"، مضيفا: "الناتو مهمته حماية الأمن والاستقرار في العالم، ولن نقبل انضمام دول إليه تدعم الإرهاب".

وأكمل أردوغان: "تريدون منا الموافقة على عضوية الناتو، بينما ترفضون تسليمنا الإرهابيين"، متابعا: "نحن فعليا في مقدمة البلدان الداعمة بشدة لأنشطة الناتو، ولكن هذا لا يعني أننا سنقول نعم لكل مقترح دون استفهام واستفسار".

وأردف أردوغان: "دولة مثل السويد لم تقبل طلب استعادة إرهابيين إلى تركيا، واليوم تطالب بدعمنا إياها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، كيف يمكن أن نقبل دولة تدعم الإرهاب ضمن هذا الحلف؟

/انتهى/

رمز الخبر 1923846
https://ar.mehrnews.com/news/1923846/

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