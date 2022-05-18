موقفنا واضح من انضمام السويد وفنلندا للناتو/ لن نقبل انضمام الدول التي تدعم الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في كلمة له، قال رجب طيب أردوغان: "موقفنا واضح جدا من انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو"، مضيفا: "الناتو مهمته حماية الأمن والاستقرار في العالم، ولن نقبل انضمام دول إليه تدعم الإرهاب".

وأكمل أردوغان: "تريدون منا الموافقة على عضوية الناتو، بينما ترفضون تسليمنا الإرهابيين"، متابعا: "نحن فعليا في مقدمة البلدان الداعمة بشدة لأنشطة الناتو، ولكن هذا لا يعني أننا سنقول نعم لكل مقترح دون استفهام واستفسار".

وأردف أردوغان: "دولة مثل السويد لم تقبل طلب استعادة إرهابيين إلى تركيا، واليوم تطالب بدعمنا إياها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، كيف يمكن أن نقبل دولة تدعم الإرهاب ضمن هذا الحلف؟

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