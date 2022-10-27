بوتين منتقدا اغتيال الشهيد قاسم سليماني: ما هذا؟ اين نعيش؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت "نوفوستي" ان بوتين قال في كلمته خلال منتدى "فالداي": "قتلوا سليماني، الجنرال الإيراني. يمكنكم أن تعاملوا سليماني كما تريدون. كما تريدون، ولكنه شخصية رسمية في دولة أخرى. قتلوه على أراضي دولة ثالثة وقالوا: نعم، نحن قتلناه".

وأضاف الرئيس الروسي: "ما هذا؟ أين نعيش؟".

يذكر أن قائد قوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهما في 3 يناير 2020، في ضربة أميركية بواسطة طائرة مسيرة حين خروجهم من مطار بغداد الدولي.

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