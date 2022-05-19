آية الله رئيسي: إيران ترحب برفع مستوى التعاون الإقتصادي والسياسي والثقافي والتجاري مع اذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لدى استقباله، اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني "شاهين مصطفى يوف" الذي يزور البلاد حاليا، جدد رئيسي التنويه بمواقف الجمهورية الاسلامية الثابتة والمتمثلة في احترام وحدة وسلامة اراضي جميع الدول بما فيها جمهورية اذربيجان.

واضاف، ان ايران ترحب برفع مستوى التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي والتجاري مع اذربيجان؛ مبينا ان تنفيذ كامل التوافقات المبرمة بين البلدين وبما يشمل مختلف المجالات الاقتصادية وترانزيت السلع، يتطلب اتخاذ خطوات عملانية من جانب باكو.

ولفت رئيس الجمهورية الى ان العلاقات التي تربط بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان لا تقتصر على معايير حسن الجوار، بل انها تشمل القواسم الدينية والثقافية المشتركة؛ وبما يلزم عدم السماح لاي عنصر ثالث الاخلال بهذه الاواصر الوطيدة.

ولفت "اية الله رئيسي"، بان امريكا والكيان الصهيوني لا يريدان الخير لدول المنطقة والعالم؛ مضيفا: ان وجود العلاقات البناءة والقائمة على المصالح المتبادلة بين دول الجوار في المنطقة ولاسيما طهران وباكو، يشكل اكثر العناصر تاثيرا في سياق تعزيز وتوسيع الامن الاقليمي.

في المقابل، اشار "مصطفى يوف" الى مباحثات الرئيسين الايراني والاذربيجاني في تركمانستان؛ مؤكدا ان هذا اللقاء التاريخي شكل انطلاقة جديدة في تاريخ العلاقات بين طهران وباكو.

واعتبر نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني خلال اللقاء مع "اية الله رئيسي" اليوم، ان العلاقات الثنائية شهدت نموا في جميع المجالات؛ معلنا في هذا السياق تاكيد بلاده على تنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة و التخطيط لابرام وثائق تعاون جديدة في مجالي السكك الحديد وترانزيت السلع بين طهران وباكو.

واعرب نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني عن تقديره لجهود ايران الهادفة الى تنفيذ اتفاقية مقايضة الغاز بين اذربيجان وتركمانستان مرورا باراضيها؛ كما نوه الى رغبة باكو في تنفيذ مشروع مقايضة الكهرباء من تركمانستان الى اذربيجان عبر اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية ايضا.

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