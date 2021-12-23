عبد اللهيان: سنشهد عما قريب تنفيذ الاتفاقية الثلاثية بين طهران وباكو وعشق اباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، التقى أمس الأربعاء رئيسة البرلمان الاذربيجاني السيدة، صاحبة غفارو، وبحث معها سبل التعاون ولاسيما في المجالات البرلمانية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الايراني خلال اللقاء: "قريباً سنشهد تنفيذ عملية نقل الغاز الإيراني إلى جمهورية أذربيجان في إطار الاتفاقية الثلاثية بشأن مقايضة غاز تركمانستان مع جمهورية أذربيجان عبر إيران".

ووصل وزير الخارجية الايراني العاصمة الاذربيجانية صباح أمس الاربعاء، لاجراء مشاورات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.

والتقى عبد اللهيان برئيس جمهورية اذربيجان،الهام علييوف، في وقت سابق وابلغه تحيات الرئيس الايراني.

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