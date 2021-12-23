  1. إيران
  2. السياسة
٢٣‏/١٢‏/٢٠٢١, ٩:٢٢ ص

خلال لقائه رئيسة البرلمان الاذربيجاني؛

عبد اللهيان: سنشهد عما قريب تنفيذ الاتفاقية الثلاثية بين طهران وباكو وعشق اباد

عبد اللهيان: سنشهد عما قريب تنفيذ الاتفاقية الثلاثية بين طهران وباكو وعشق اباد

التقى وزير الخارجية الايراني " حسين أمير عبد اللهيان" رئيسة البرلمان الاذربيجاني السيدة "صاحبة غفارو" خلال زيارته إلى باكو أمس الأربعاء، وبحث معها سبل التعاون المشترك ولاسيما في المجالات البرلمانية بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، التقى أمس الأربعاء رئيسة البرلمان الاذربيجاني السيدة، صاحبة غفارو، وبحث معها سبل التعاون ولاسيما في المجالات البرلمانية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الايراني خلال اللقاء: "قريباً سنشهد تنفيذ عملية نقل الغاز الإيراني إلى جمهورية أذربيجان في إطار الاتفاقية الثلاثية بشأن مقايضة غاز تركمانستان مع جمهورية أذربيجان عبر إيران".

ووصل وزير الخارجية الايراني العاصمة الاذربيجانية صباح أمس الاربعاء، لاجراء مشاورات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.

والتقى عبد اللهيان برئيس جمهورية اذربيجان،الهام علييوف، في وقت سابق وابلغه تحيات الرئيس الايراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1920601
https://ar.mehrnews.com/news/1920601/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 5 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات