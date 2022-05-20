اجتماع حشد كبير من جنود محمد رسول الله (ص) تخليداً لذكرى تحرير مدينة خرمشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجتمع حشد كبير من جنود محمد رسول الله (ص) بمناسبة الثالث من خرداد وإحياءً لذكرى تحرير مدينة خرمشهر بحضور كبار قادة فيلق القدس بالقرب من مرقد الإمام الخميني (ره).

وبحسب هذا التقرير، تم في هذا الاحتفال احياء الذكرى الأربعين لتحرير مدينة خرمشهر وتم الإشادة بنشاطات قوات حرس الثورة الاسلامية الايرانية.

وجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي للحفل كان القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وحضر الاجتماع قوات حرس الثورة الاسلامية وقوات التعبئة "البسيج"، بما في ذلك قدامى المحاربين والشباب.

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