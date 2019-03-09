العميد سلامي: هكذا تطارد ايران اعداءها

وقال العميد سلامي في تصريح له خلال مراسم تابين "الشهيد حميد محمد رضائي" احد الشهداء المدافعين عن المقدسات، "لقد هزمنا اعداءنا والان نطاردهم على بعد آلاف الكيلومترات من البلاد ولن نتوقف عن مطاردتهم حتى ابعاد بقاياهم عن الارض الاسلامية وكفّ شرورهم عن روؤس المسلمين".

واكد انه "ما دمنا نمتلك مثل هؤلاء الابطال البواسل فلن نخشى شيئا واضاف، ان بيوت هؤلاء الاعداء اوهن من بيت العنكبوت وهم في طريقهم الى الانهيار".

وقال العميد سلامي، "نحن اليوم نقارع امبراطوريات كبرى تتربص بالشعب الايراني خلف اسوار البلاد منذ 40 عاما وقد عبأت كل ما تستطيع من القوة والمال وحبكت المؤامرات لكنها فشلا في النيل من الثورة والجمهورية الاسلامية والشعب الايراني".

واكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، باننا "لا ننتظر العدو ليقتلنا بل ما لم نقتل 10 منهم لن يستشهد مجاهد منا ولا يتصوروا بانه حينما نتحدث عن المقاومة يعني اننا سنقف ليفرضوا الضغوط علينا".

وصرح باننا "كنا في يوم ما نقاتل العدو في قلب ارضنا الا اننا نتواجد اليوم في البحر الابيض المتوسط وفي شمال البحر الاحمر"، واضاف، ان "العالم الاسلامي تحول اليوم الى ساحة جهاد وان لم نصمد لانهار العالم كله امام اميركا الظالمة ولابتلعت العالم اجمع".

وختم العميد سلامي بالقول، "لقد صمدنا وقاتلنا وتقدمنا الى الامام، ما جعل العدو عاجزا عن استيعاب مسالة انه كيف يقاتلهم هذا الشعب ويعيش جيدا بشرف واباء".