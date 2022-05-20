الفيفا تلغى مباراة المنتخب الإيراني والروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المنتخب الإيراني لكرة القدم سيواجه المنتخب الكندي في أول مباراة ودية قبل انطلاق مونديال 2022 في قطر يوم 6 يونيو عام 2022.

في السابق، كان لإيران مباراة مع المنتخبين الأوروبيين على جدول الأعمال، لكن هذا لم يكن ممكناً بما في ذلك المباراة مع روسيا وألبانيا.

والغيت المباراة مع روسيا وألبانيا بأسباب مختلفة. استُبعدت ألبانيا من قائمة إيران الودية بسبب الطلبات المالية. كما أن روسيا غير قادرة على المنافسة بسبب تعليق الفيفا بسبب العملية العسكرية على أوكرانيا .

وأعلن حميد استيلي مدير المنتخب الإيراني بهذا الصدد عن إلغاء المباراة مع ألبانيا: "هذه المباراة لم تكن ممكنة بسبب مشاكل مالية". كان علينا أن ندفع لألبانيا ونحصل على رحلة خاصة لهم. كان من المقرر ان نلعب مع ألبانيا في طهران أو قطر. عندما لعبنا في كندا، كانت ألبانيا خارج الترتيب بسبب المسافة الطويلة.

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