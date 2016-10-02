ايران تخطف المركز الثالث في بطولة العالم بكرة الصالات

وانتهى الشوط الاول من مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة العالم الثامنة لكرة الصالات (مساء السبت بتوقيت طهران) بالتعادل بدون اهداف.

وبادر منتخب البرتغال في بداية الشوط الثاني الى تسجيل هدفين سريعين بواسطة كاردينلو في الدقيقة 20 ، الا ان لاعبو المنتخب الايراني تمكنوا من تسجيل هدفي التعادل بواسطة افشين كاظمي في الدقيقة 26 ومهدي جاويد في الدقيقة 36 لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2ن ويلجأ الى ضربات الجزاء الترجيحية التي حسمها المنتخب الايراني لصالحه بنتيجة 4-3.

وكان المنتخب الايراني قد اقصى كلا من البرازيل المرشحة لاحراز اللقب وكذلك منتخب الباراغواي اضافة الى فوزه على منتخب المغرب في دور المجموعات.

واحرزت الارجنتين اللقب العالمي لاول مرة بعد فوزها في المباراة النهائية على روسيا 5-4./انتهى/