الرئيس الإيراني يغادر طهران متوجهاً إلى سلطنة عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي غادر طهران صباح اليوم (الاثنين) متوجها إلى عمان على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

وتتم هذه الزيارة بدعوة رسمية من سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، لمواصلة دبلوماسية الحكومة الشعبية والتوسع الاقتصادي والسياسي والثقافي.

ومن المقرر ان الرئيس الايراني يلتقي مع نظيره العماني ومن بعد ذلك يوقع على عدة وثائق للتعاون، وايضا يلتقي مع الإيرانيين المقيمين في عمان و رجال أعمال ونشطاء اقتصاديين عمانيين.

وتعد زيارة الرئيس الإيراني إلى مسقط أول زيارة يقوم بها رئيس إيران إلى هذا البلد في عهد سلطان عمان الجديد، وخامس زيارة خارجية لرئيس الجمهورية في الأشهر التسعة الأولى للحكومة الـ 13.

ويذكر أن وفد من 50 شخصا من رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين زاروا هذا البلد الأسبوع الماضي لتهيئة الظروف لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وسلطنة عمان.

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