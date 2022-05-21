روسيا تحظر مسؤولين أميركيين وكنديين من الدخول إلى أراضيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في بياً لها اليوم السبت، عن حظر دخول 963 أميركياً إلى أراضيها بينهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن، ومدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز.

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ موسكو فرضت عقوبات شخصية على الرئيس الأميركي جو بايدن، وأدرجت وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على قائمة المحظورين.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية حظر دخول الأراضي الروسية على كل من زوجة رئيس الوزراء الكندي، صوفي ترودو، وقائد القوات الجوية الكندية، إريك جان كيني، و24 شخصاً آخرين بينهم شخصيات سياسية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "رداً على العقوبات المناهضة لروسيا التي أعلنتها السلطات الكندية، والتي لم تطال فقط ممثلي الدوائر القيادية والعسكرية والتجارية ولكن أيضاً أقارب أولئك الذين وضعوا في القائمة السوداء، حَظرت دخول فئة مماثلة من المواطنين الكنديين إلى الأراضي الروسية".

وأشارت الخارجیة الروسية إلى أنها ستتخذ في المستقبل القريب، المزيد من الإجراءات رداً على الأعمال العدائية لنظام جاستن ترودو الحاكم في كندا الذي تبنى كراهية روسيا.

وأعلنت روسيا، في وقتٍ سابق، عن فرض حظر على دخول نحو 600 كندي من بينهم رئيس الوزراء جاستن ترودو ونائبته كريستيا فريلاند إلى أراضيها.

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