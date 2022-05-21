ايران الاولى اقليميا والـ 16 عالميا في مجال انتاج المعرفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الصحة الايراني، يونس بناهي، صرح اليوم خلال ملتقى، "تطوير التعاون العلمي والثقافي والسياحة العلاجية"، الذي انعقد اليوم السبت بمشاركة سفراء ودبلوماسيين لعدد من الدول الاوروبية والاسيوية لدى ايران وممثلين عن منظمة اليونسكو واليونيسيف الدوليتين.

وقال مساعد وزير الصحة الايراني ان الجمهورية الاسلامية بلغت مرتبة مرموقة في مجال انتاج المعرفة على صعيد المنطقة، وقد احتلت منذ العام 2010 المركز الاول اقليميا والـ 16 عالميا في هذا المجال.

واشار بناهي، الى وجود برنامج عمل لدى الوزارة، يهدف لتعزيز دور جامعات العلوم الطبية الايرانية في تلبية الاحتياجات الصحية في المجتمع، مضافا الى نشاطاتها العلمية والبحوثية الهادفة للنهوض بالمستوى المعرفي داخل البلاد.

ولفت مساعد وزير الصحة الايراني إلى الانجازات التي حققتها الجمهورية الاسلامية لمكافحة فيروس كورونا، موضحاً ان هذه الجائحة اظهرت مدى اهمية التعاون الشامل بين دول العالم في مواجهة الاوبئة.

وفي الختام، دعا بناهي الى تاسيس "شبكة معلوماتية وبحوثية مشتركة" على صعيد العالم تهدف إلى مكافحة فيروس كورونا وغيره من الامراض السارية.

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