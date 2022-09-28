إيران الأولى على مستوى المنطقة في مجال الإنتاج العلمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الصحة الإيراني، يونس بناهي، تحدث ظهر اليوم الاربعاء في مراسم افتتاح المؤتمر السنوي الـ 23 وبدء اعمال المؤتمر الدولي الـ 9 لبحوث الطلبة الجامعيين في فرع العلوم الطبية في قاعة الولاية بمدينة اردبيل، وأكد أن ايران تحتل المرتبة الـ 15 على الصعيد العالمي في مجال الانتاج العلمي.

وأضاف مساعد وزير الصحة قائلا: "ان ايران تخوض حاليا منافسة صعبة في مجال العلم والمعرفة مع الدول الجارة لها في المنطقة، حيث أن متوسط سرعة ايران في مجال انتاج العلم تبلغ حوالي 7 والتي يجب أن تشهد المزيد من السرعة لأن انتاج العلم في دول مثل الامارات والسعودية تشهد سرعة اكبر".

واعتبر بناهي الطلبة الجامعيين بانهم باحثين من الجيل الثالث في مجال الصحة، وأوضح أن قائد الثورة الاسلامية أكد أكثر من مرة ضرورة أن يشهد انتاج العلم سرعة أكثر، ولذا يجب على هذا الجيل أن يدخل ساحة العمل في هذا الخصوص.

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