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٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٤:٣٦ م

بايدن يزور اليابان بعد تحذيره من "التهديد" الكوري الشمالي

بايدن يزور اليابان بعد تحذيره من "التهديد" الكوري الشمالي

يتوجّه الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد إلى اليابان، المحطة الثانية من رحلته التي تهدف إلى تعزيز الريادة الأميركية بآسيا في مواجهة صعود نفوذ الصين والتهديد النووي الذي تمثله كوريا الشمالية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يغادر بايدن كوريا الجنوبية، حيث أجرى سلسلة اجتماعات مع الرئيس المنتخب حديثا يون سوك-يول، ناقشا خلالها مسألة التدريبات العسكرية الموسعة في مواجهة تهديدات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وفي وقت حذر فيه مسؤولون من كلا البلدين من أن كيم قد يثير التوتر من خلال تجربة سلاح نووي أثناء وجود بايدن في المنطقة، قال الرئيس الأميركي إن على الدول الديمقراطية الحليفة تعميق العلاقات.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع يون، تحدث بايدن عن "منافسة عالمية بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية"، قائلا إن منطقة آسيا والمحيط الهادي تشكل ساحة معركة رئيسية.

/انتهى/

رمز الخبر 1923949
https://ar.mehrnews.com/news/1923949/

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