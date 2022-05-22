بايدن يزور اليابان بعد تحذيره من "التهديد" الكوري الشمالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يغادر بايدن كوريا الجنوبية، حيث أجرى سلسلة اجتماعات مع الرئيس المنتخب حديثا يون سوك-يول، ناقشا خلالها مسألة التدريبات العسكرية الموسعة في مواجهة تهديدات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وفي وقت حذر فيه مسؤولون من كلا البلدين من أن كيم قد يثير التوتر من خلال تجربة سلاح نووي أثناء وجود بايدن في المنطقة، قال الرئيس الأميركي إن على الدول الديمقراطية الحليفة تعميق العلاقات.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع يون، تحدث بايدن عن "منافسة عالمية بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية"، قائلا إن منطقة آسيا والمحيط الهادي تشكل ساحة معركة رئيسية.

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