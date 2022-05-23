باقري يؤكد استعداد ايران لرفع مستوى التعاون مع بلغاريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، باقري كني، دعا خلال اجتماع لجنة المشاورات السياسية المشتركة بين طهران وصوفيا بحضور نائبة وزير الخارجية البلغاري، فيليسلافا بيتروفا، والوفد المرافق لها اليوم، الى بذل جهود متبادلة لتذليل العقبات التي تقف بوجه التعاون بين البلدين، واشار الى توفر الفرص لاستقطاب اصحاب رؤوس الاموال البلغاريين داخل البلاد، بما يسهم في الجهود الهادفة للنهوض بمستوى التعاون المشترك.

ومن جهتها، لفتت السيدة بيتروفا إلى العلاقات الدبلوماسية التي تمتد لـ 125 عاما بين ايران وبلغاريا، مشيراً إلى ان عضوية بلادها في الاتحاد الاوروبي يتيح مزيدا من فرص تعزيز التعاون المشترك، كما دعت الى تسيير رحلة جوية مباشرة بين صوفيا وطهران، لتعميق الاواصر الشعبية والتجارية.

ورحبت نائبة وزير الخارجية البلغاري باستضافة طهران للاجتماع العشرين للجنة التعاون المشتركة بين ايران وبلغاريا، المرتقب خلال النصف الثاني من العام الإيراني الجاري، لافتةً إلى اهمية التعاون في مجالات الثقافة والرياضة والشباب باعتباره احد ركائز العلاقات العريقة التي تساعد على المضي قدما برفع التعاون الدبلوماسي وغيره من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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