المحكمة الجنائية الدولية ليست المكان المناسب للتحقيق بقضیة "شيرين أبو عاقلة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن واشنطن "تريد تحقيقا شاملا وشفافا في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة".

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية "لا تعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية هي المكان المناسب" للتحقيق في اغتيال أبو عاقلة.

وأضاف أن واشنطن دعت الفلسطينيين والإسرائيليين إلى التعاون في التحقيق في مقتل أبو عاقلة.

يذكر أنه في 11 مايو، قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

ونددت الولايات المتحدة بمقتل شيرين أبو عاقلة، لكنها شددت على أنها ليست "طرفا" في أي تحقيق، داعية الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التعاون في هذا الصدد.

/انتهى/