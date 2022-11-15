أميركا تفتح تحقيقا بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة والكيان الصهيوني يؤكد دعم جنودها ورفض التعاون

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه أوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن واشنطن أبلغت وزارة عدل الاحتلال باحتمال طلب مواد للتحقيق في وفاة أبو عاقلة.

ونقلت صحيفة "هآريتس" عن مصادر أن الولايات المتحدة أخبرت الاحتلال أنها ستفتح تحقيقا في قتل مراسلة الجزيرة.

وأوضحت الصحيفة أن 57 مشرِّعًا أميركيًّا بعثوا رسالة لمدير الشرطة الفدرالية الأميركية "إف بي آي" (FBI) ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يطالبون بتحقيق في قتل شيرين.

وأكدت الرسالة أن شيرين أبو عاقلة، كمواطنة أميركية، لها الحق في الحماية الكاملة التي توفر للأميركيين الذين يعيشون في الخارج.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن شقيق شيرين أن "السلطات الأميركية أبلغتنا بفتح التحقيق، وهو ما طالبنا به منذ البداية".

من جانبه، قال موقع أكسيوس (Axios) إن التحقيق الأميركي بشأن شيرين أبو عاقلة أمر غير اعتيادي للغاية، ويمكن أن يسفر عن طلب للتحقيق مع الجنود الذين شاركوا في العملية.

وأضاف الموقع، نقلا عن مصادر، أنه من شبه المؤكد أن الاحتلال سترفض الطلب الأميركي للتحقيق مع جنودها إذا قدمته واشنطن.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن تل أبيب أبلغت الجانب الأميركي أنها لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي، وأنها تقف خلف جنودها.

وقال غانتس إن الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا "مهنيا ومستقلا" وعرض نتائجه على الجانب الأميركي بكل تفاصيله.

كما اعتبر في بيان أن "قرار وزارة العدل الأميركية بالتحقيق في وفاة شيرين أبو عاقلة خطأ فادح".

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