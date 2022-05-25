إيران تتفاوض مع روسيا لتطوير المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة بوشهر للطاقة النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي على هامش الاجتماع المشترك بين وزير النفط الإيراني جواد أوجي ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن العلاقات الإيرانية الروسية جيدة للغاية، لا سيما فيما يتعلق بالملف النووي، مؤكدا اننا نتفاوض حاليا مع روسيا بشأن تطوير المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة بوشهر النووية.

وتابع: لأن هذه مشاريع كبيرة فهي بحاجة إلى استثمارات ضخمة لذلك يجب أن ننظر في القضايا المالية وفي هذا الصدد نتفاوض مع روسيا.

وأضاف أن إيران وروسيا تربطهما علاقات جيدة في مجال الطاقة النووية ونسعى إلى تطويرها ، مشيرا إلى زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي والوفد المرافق له الي ايران تتناول التنمية الاقتصادية في كافة المجالات.

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