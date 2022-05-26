قائد الثورة: مُثُل الثورة الإسلامية وتطلُّعاتها بمثابة علاج لآلام البلاد/ 5وفيات جديدة بكورونا

قائد الثورة الإسلامية: مُثُل الثورة الإسلامية العليا وتطلُّعاتها بمثابة علاج لآلام البلاد

أكد قائد الثورة الاسلامية في إيران، خلال لقائه بنوّاب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) أن المثل العلیا للثورة الاسلامیة وشعاراتها وتطلعاتها وبذل الجهد لتحقيقها هي علاج للآلام التي تعاني منها البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى قائد الثورة الاسلامية مع نواب مجلس الشورى الإسلامي في حسينية الامام الخميني(رض) وجاء اللقاء على اعتاب الذكرى السنوية لتشكيل البرلمان (28مايو) وبعد انتخاب هيئة الرئاسة الجديدة للبرلمان اليوم الأربعاء.

وهذا هو أول اجتماع لأعضاء مجلس النواب الحادي عشر مع سماحة آية الله الخامنئي...

الرئيس الإيراني: لن نُرهن ازدهار البلاد برفع الحظر/ نعيش اليوم ببركة الشهداء الأبرار

قال الرئيس الإيراني آية الله "ابراهيم رئيسي"، في كلمته خلال مراسم احياء ذكرى 4 الاف شهيد للثورة الاسلامية: "نحن لا نجعل ازدهار البلاد رهنا بموضوع الغاء الحظر المفروض، ولن نوقف هذه المسيرة على ان يقرر الاخرون لنا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وخلال كلمة الرئيس الإيراني التي بثّت عبر الفيديو اليوم الاربعاء خلال مراسم إحياء ذكرى 4 الاف شهيد للثورة الاسلامية، اعلن الرئيس الايراني عن تشكيل غرفة عمليات فاعلة بهدف اجهاض نتائج الحظر الظالم.

وأكد الرئيس الإيراني ان كل من يتخذ خطوة، في مسار تيئيس الشعب الإيراني، عمدا او سهوا، فانه يتحرك في مسار استراتيجية العدو، ومن يعمل شيئا في مسار بث الامل لدى الشعب فانه يتحرك في مسار اهداف الثورة والجمهورية الاسلامية...

العميد قاآني: الكيان الصهيوني اليوم يخشى من إطلاق رصاصة واحدة صوب حزب الله

اكد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد "إسماعيل قاآني"، خلال كلمته بمراسم احياء ذكرى تحرير مدينة خرمشهر، أن "الكيان الصهيوني اليوم لم يعد يجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة صوب أشبال وشباب حزب الله في لبنان".

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وخلال كلمته بمراسم احياء ذكرى تحرير مدينة خرمشهر و"شهداء جامعة الامام الحسين (ع)"، صرّح العميد قاآني بأنه "كلّما تعرض أحد المنتسبين لحزب الله البطل الى حادث فإنه قام بالرد.. و(على سبيل المثال) عندما أعلن حزب الله لبنان بأنّه سينتقم لأحد ابنائه الذين استشهدوا في سوريا، هرب جنود الاحتلال ولم يبق صهيوني واحد يرتدي الزي العسكري في الساحة"...

الصحة الإيرانية: تسجيل 5 وفيات جديدة بكورونا خلال اليوم المنصرم

صرّحت الصحة الإيرانية، اليوم الاربعاء، خلال تقريرها اليومي، عن تسجيل 5 وفيات و 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما بيّنت بأن إجمالي عدد المتعافين تجاوز السبع ملايين شخص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بفايروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاربعاء الى 141 الفا و293 شخصا.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل 293 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و230 الفا و882 شخصا...

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