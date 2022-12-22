الصحة الإيرانية تسجل 38 إصابة جديدة بلا حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الخميس: خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 560 ألفا و 667 اصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 22 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 335 ألفا و 835 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 72 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. واشار التقرير الى عدم تسجيل اي حالة وفاة جديدة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبقى اجمالي عدد الوفيات عند 144 ألفا و 672 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و 706 آلاف و 601 إختبار للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران. وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الان 155 مليونا و 105 آلاف و 299 لقاحا منها 65 مليونا و 149 الفا و 267 لقاحا جرعة اولى و 58 مليونا و 560 الفا و 396 جرعة ثانية و 31 مليونا و 395 الفا و 636 جرعة ثالثة فما فوق.

وبحسب التقرير لا توجد هنالك في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك مدينة واحدة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 93 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 354 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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