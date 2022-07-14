تسجيل 5234 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 5234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 265 ألفا و 251 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 645 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 413 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 66 ألفا و 475 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 8 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 464 حالة وفاة. وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 697 ألفا و 187 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 56 ألفا و 675 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 28 مليونا و 198 ألفا و 10 اشخاص الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 150 مليونا و 951 ألفا و 872 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 803 ألفا و 836 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19". وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 4 مدن في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 14 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 142 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 288 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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