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٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٠:٢٩ ص

خلال اقتحامها فجراً؛

مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال في مدينة جنين

مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال في مدينة جنين

أطلق مقــاومــون، فجر اليوم الجمعة، النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، بأن مقاومون تصدوا لقوات الاحتلال بصليات من الرصاص لدى محاولتها اقتحام وسط مدينة جنين.

وكانت اقتحمت قوات الإحتلال مدينة جنين، فجر اليوم، من جهة شارع الناصرة، حيث انطلقت قوات الإحتلال من حاجز الجلمة باتجاه مدينة جنين.

وأوضحت المصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي البساتين وسط مدينة جنين، وقامت بحملة مداهمات في المدينة.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال كثّفت مؤخراً من اقتحاماتها لمدينة جنين؛ في محاولة منها لاعقتال بعض المقاومين، أوتنفيذ عمليات اغتيال لأخرين.

/انتهى/

رمز الخبر 1924072
https://ar.mehrnews.com/news/1924072/

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