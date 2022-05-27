"حزب الله" يُعبّر عن اعتزازه وتقديره لقرار مجلس النواب العراقي تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في أعقاب تصويت البرلمان العراقي، بالأغلبية على قانون لتجريم التطبيع مع كيان الاحتلال.

وقال حزب الله في بيانه أصدره اليوم الجمعة، "القرار هو خطوة كبيرة ورئيسية في مواجهة مسيرة التطبيع وموقفًا صلبًا داعمًا للشعب الفلسطيني ومقاومته".

وأضاف، "هذا الموقف الشريف والشجاع يعبر بشكل واضح عن حقيقة انتماء الشعب العراقي ومرجعيته وقواه السياسية".

وتابع البيان، :"هذا الموقف يؤكد موقع العراق الثابت والدائم الى جانب القضية الفلسطينية".

وختم حزب الله قائلاً " ندعو الأحزاب السياسية وجماهير أمتنا العربية الى الاستفادة القصوى من المثال العراقي".

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