حزب الله مُنقذ لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية، اعترفت بأن حزب الله غدا المُنقذ الوطني للبنان، وذلك بعد نقله اكثر من مليون غالون من المازوت الايراني إلى لبنان عبر سوريا، وتدخَّله بعد فشل الحكومة اللبنانية وداعموها الغربيون، إثر تعرض لبنان لواحد من اسوأ الانهيارات الاقتصادية في التاريخ الحديث.

واشارت الصحيفة إلى ان السفارة الاميركية في بيروت رفضت التعليق على طلب مراسلي الصحيفة بشأن وصول المازوت الايراني، ورأت ان معاناة اللبنانيين العميقة جعلت من غير المحتمل ان تعاقب الولايات المتحدة اي شخص بسبب قبوله الوقود الايراني الخاضع للعقوبات.

ودخلت القافلة التي تضم نحو 20 صهريجاً محملاً بمادة المازوت، وكل صهريج يحمل نحو 50 ألف لتر، رداً على الحصار الامريكي المفروض على لبنان والذي ادخله في ازمة محروقات شلت مختلف القطاعات الاساسية في البلاد.

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