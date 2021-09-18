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١٨‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٧:٣٤ م

صحيفة امريكية:

حزب الله مُنقذ لبنان

حزب الله مُنقذ لبنان

اعترفت احد الصحف الامريكية ان حزب الله هو المنقذ الوطني الفعلي للبنان بعد ادخالة المازوت الايراني إلى لبنان عبر سوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية، اعترفت بأن حزب الله غدا المُنقذ الوطني للبنان، وذلك بعد نقله اكثر من مليون غالون من المازوت الايراني إلى لبنان عبر سوريا، وتدخَّله بعد فشل الحكومة اللبنانية وداعموها الغربيون، إثر تعرض لبنان لواحد من اسوأ الانهيارات الاقتصادية في التاريخ الحديث.

واشارت الصحيفة إلى ان السفارة الاميركية في بيروت رفضت التعليق على طلب مراسلي الصحيفة بشأن وصول المازوت الايراني، ورأت ان معاناة اللبنانيين العميقة جعلت من غير المحتمل ان تعاقب الولايات المتحدة اي شخص بسبب قبوله الوقود الايراني الخاضع للعقوبات.

ودخلت القافلة التي تضم نحو 20 صهريجاً محملاً بمادة المازوت، وكل صهريج يحمل نحو 50 ألف لتر، رداً على الحصار الامريكي المفروض على لبنان والذي ادخله في ازمة محروقات شلت مختلف القطاعات الاساسية في البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1918061
https://ar.mehrnews.com/news/1918061/

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