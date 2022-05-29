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٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٥:٥٦ م

خلال الـ24 ساعة الماضية؛

الصحة الإيرانية تسجل وفاتان بفيروس كورونا

الصحة الإيرانية تسجل وفاتان بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد عن تسجيل وفاتان و 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد عن تسجيل175 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و231 ألفا و562 شخصا.

وأضافت أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 46 ألف و136 شخص لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 522 ألفا و 649 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 829 ألفا و601 شخص الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و502و 743 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 149 مليونا و 854 ألفا و993 جرعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1924134
https://ar.mehrnews.com/news/1924134/

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