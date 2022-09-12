تسجيل 877 اصابة و21 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تقرير الوزارة الصادر اليوم الاثنين، فيما يتعلق باخر مستجدات فيروس كورونا داخل البلاد، سجلت الصحة الايرانية ارتفاع اجمالي الاصابات الى 7 ملايين و539 الفا و698 اصابة، والوفيات الى 144 الفا و199 حالة وفاة.

ونوه البيان ايضا، بان 16 محافظة ايرانية لم تسجل، منذ امس ولغاية اليوم، اي حالة وفاة تاثرا بمرض كورونا؛ وان مجموع المتعافين من هذا الوباء في البلاد، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و316 الفا و444 شخصا.

وعن التطعيم ضد فيروس كورونا الوبائي، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و557 الفا و495 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية)، على صعيد البلاد؛ لحد اليوم.

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