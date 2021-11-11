تسجيل 123 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين و656 الف شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 7 آلاف و 539 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 19 الفا و 947 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1323 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3582 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 656 ألفا و 447 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

اشار التقرير الى تسجيل 123 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 127 الفا و 809 حالات وفاة.

وتلقى حتى الآن 55 مليونا و 500 الفا و 300 شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 41 مليونا و 506 آلاف و 171 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 393 ألفا و 865 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 97 مليونا و 400 ألف و 336 جرعة./انتهى/