اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين المرابطين بالمسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الصور أظهرت، قوات الاحتلال وهي تعتدي على المواطنين المرابطين في المنطقة، بينما تقوم بحماية المستوطنين الذي يقتحمون المنطقة، ويرفعون "الأعلام" الإسرائيلية، في خطوة لاستفزاز الفلسطينيين، والمسلمين بشكل عام.

وفي نفس الوقت، بدأ وصول العشرات من المستوطنين لمنطقة باب العامود بالقدس المحتلة، لأداء صلوات "تلمودية" استفزازاً لمشاعر المسلمين، فيما اعتلت مخابرات الاحتلال أسطح المنطقة لحماية المتطرفين.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء اعتداءات قوات الاحتلال و المستوطنين في القدس المحتلة و محيط المسجد الأقصى.

وبدأت شرطة الاحتلال بنشر الآلاف من قواتها في أنحاء مدينة القدس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها قدمت الاسعافات ل 15 مواطنا اصيبوا بجروح جراء الاعتداء عليهم من قبل الاحتلال، حيث نقل 4 منهم الى المستشفيات.