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٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٧:٥٥ م

في برقية؛

عبداللهيان يهنئ كرواتيا بمناسبة حلول اليوم الوطني

عبداللهيان يهنئ كرواتيا بمناسبة حلول اليوم الوطني

أرسل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان اليوم الاثنين برقية تهنئة إلى نظيره الكرواتي بمناسبة حلول اليوم الوطني لجمهورية كرواتيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، هنأ نظيره الكرواتي باليوم الوطني لجمهورية كرواتيا، من خلال برقية تهنئة أرسلها مساء اليوم الاثنين.

وجاء في رسالة عبد اللهيان لنظيره كوليندا غرابار كيتاروفيتش: "اتمنى في هذا اليوم مزيداً من التوسع في العلاقات الايرانية الكرواتية التي تشهد الذكرى الثلاثين لتأسيسها، في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وذلك في ظل وجود الإرادة السياسية والقدرة العالية لدى الطرفين".

وتمنى وزير الخارجية الإيراني في هذه الرسالة، مزيداً من التوفيق والنجاح والازدهار للشعب والحكومة الكرواتية.

/انتهى/

رمز الخبر 1924165
https://ar.mehrnews.com/news/1924165/

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