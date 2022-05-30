عبداللهيان يهنئ كرواتيا بمناسبة حلول اليوم الوطني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، هنأ نظيره الكرواتي باليوم الوطني لجمهورية كرواتيا، من خلال برقية تهنئة أرسلها مساء اليوم الاثنين.

وجاء في رسالة عبد اللهيان لنظيره كوليندا غرابار كيتاروفيتش: "اتمنى في هذا اليوم مزيداً من التوسع في العلاقات الايرانية الكرواتية التي تشهد الذكرى الثلاثين لتأسيسها، في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وذلك في ظل وجود الإرادة السياسية والقدرة العالية لدى الطرفين".

وتمنى وزير الخارجية الإيراني في هذه الرسالة، مزيداً من التوفيق والنجاح والازدهار للشعب والحكومة الكرواتية.

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